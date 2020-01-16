Диетолог Марина Макиша рассказала, как правильно употреблять молоко, чай, кофе, сахар и чем их можно заменить. Не стоит заменять коровье молоко на растительные «аналоги»: это грозит дефицитом кальция, что сказывается на зубах и костях.
Не стоит полностью переходить на обезжиренные молочные продукты — какая-то доля жира в них должна быть. Невысокая жирность станет лучшим показателем для употребления,
Сахар диетолог назвала «ядом № 1», который «разрушает всё наше тело». К этому приводит избыток в рационе так называемых быстрых углеводов. Употреблять сахар лучше в ограниченных количествах: женщинам не более 30 г в день, мужчинам — 50 г. Можно заменить сахар на стевию.
Чай, как зелёный, так и чёрный содержит антиоксиданты и дубильные вещества. Чай повышает тонус, поэтому на ночь его пить не стоит и лучше заменить травяными аналогами.
Кофе не рекомендован гипертоникам, хорошей заменой для них станет цикорий. Цикорий содержит растворимую клетчатку — инулин, которая хорошо сказывается на работе пищеварительной системы и микрофлоре кишечника. Также инулин снижает риск развития рака прямой кишки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-диетолог Ирина Торопыгина посоветовала желающим сбросить лишний вес включить в рацион ананасы и другие богатые полезными веществами фрукты.
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