https://static.news.ru/photo/97da4044-389e-11ea-820e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuriy Omelchenko/Russian Look/Global Look Press

Диетолог Марина Макиша рассказала, как правильно употреблять молоко, чай, кофе, сахар и чем их можно заменить. Не стоит заменять коровье молоко на растительные «аналоги»: это грозит дефицитом кальция, что сказывается на зубах и костях.

Не стоит полностью переходить на обезжиренные молочные продукты — какая-то доля жира в них должна быть. Невысокая жирность станет лучшим показателем для употребления, пишет АиФ. К примеру, оптимальный процент жирности творога составит 5%, молока — 3,2%. отказаться от молока можно в случае непереносимости продукта, в день рекомендуется выпивать не более двух стаканов.

Сахар диетолог назвала «ядом № 1», который «разрушает всё наше тело». К этому приводит избыток в рационе так называемых быстрых углеводов. Употреблять сахар лучше в ограниченных количествах: женщинам не более 30 г в день, мужчинам — 50 г. Можно заменить сахар на стевию.

Чай, как зелёный, так и чёрный содержит антиоксиданты и дубильные вещества. Чай повышает тонус, поэтому на ночь его пить не стоит и лучше заменить травяными аналогами.

Кофе не рекомендован гипертоникам, хорошей заменой для них станет цикорий. Цикорий содержит растворимую клетчатку — инулин, которая хорошо сказывается на работе пищеварительной системы и микрофлоре кишечника. Также инулин снижает риск развития рака прямой кишки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-диетолог Ирина Торопыгина посоветовала желающим сбросить лишний вес включить в рацион ананасы и другие богатые полезными веществами фрукты.