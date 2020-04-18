Доктор назвала продукты на замену энергетикам

https://static.news.ru/photo/76195196-817f-11ea-9bf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anthony Devlin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Натуральный кофе, зелёный чай и ряд других напитков и продуктов могут придать бодрости и при этом не навредить нервной системе человека, как это делают энергетики. Данной информацией в разговоре с журналистами поделилась доктор-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, чай и кофе содержат кофеин, а чай к тому же богат антиоксидантами. Кроме того, для бодрости можно выпивать несколько стаканов обычной воды. Также будет полезна настойка из залитых водой сухофруктов.

К тому же, отметила диетолог, натуральный шоколад и какао тоже могут придать бодрости.

Томатный сок без соли не даст склеиться эритроцитам, обеспечит лучшую реологию крови. Чем лучше кровь циркулирует, тем лучше мы соображаем, и это бодрит. Защитить клетки от повреждений и получить необходимую энергию можно ещё и с помощью смузи из замороженных ягод, смешанных с кисломолочными продуктами, — цитирует Соломатину радиостанция «Говорит Москва».

Доктор подчеркнула, что взбодриться поможет также белковая пища и продукты, богатые витамином D.

Как ранее писал NEWS.ru, доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты нужно обязательно употреблять мужчинам для здоровья.

Диетолог отметил, что в первую очередь в рационе у мужчин должна быть белковая еда. Также важны животные жиры, в состав которых входят мужские половые гормоны.