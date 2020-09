Диетологи назвали ошибочно считающиеся полезными продукты

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Медики из Центра профилактики ожирения рассказали, какие продукты следует исключить из рациона, хотя они считаются полезными.

Специалисты рекомендуют не пить кофе в больших объёмах. В день достаточно употреблять около 120 мл напитка, чтобы не превышать допустимую для взрослых дозу в 400 мг кофеина.

Вредным оказалось соевое молоко, которое имитирует гормон эстроген, активируя его рецепторы в организме. Врачи отмечают, что вместо соевого молока лучше использовать миндальное.

Медики также советуют отказаться от рисовых хлебцев. Они обладают высоким гликемическим индексом из-за содержания большого количества простых углеводов. Насыщение от хлебцев наступает быстро, но через час человек вновь испытывает чувство голода.

В списке вредных продуктов также оказались мюсли. Они обладают высокой калорийностью. Небольшая порция содержит 30 граммов жира, 24 грамма сахара и 600 калорий.

Из рациона предложено исключить диетическую колу, консервированные овощи, соки, фруктовые смузи и любую покупную выпечку, которая содержит сахар, кукурузный сироп и трансжиры. Этот «набор» увеличивает уровень плохого холестерина, что приводит к риску инфаркта и инсульта, сообщает Eat This, Not That.

