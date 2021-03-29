Диетологи назвали лучшие продукты против рака

https://static.news.ru/photo/4893f740-9096-11eb-aac2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарубежные диетологи назвали лучшие продукты, которые помогают в профилактике рака груди. Специалисты отметили, что есть их нужно регулярно, однако в умеренных количествах, передаёт «Царьград».

Медики отметили, что нередко причиной возникновения онкологических заболеваний является несбалансированное или плохое питание. К счастью, этот фактор можно исключить и тем самым обезопасить себя от рака. В связи с этим диетологи рекомендуют не пренебрегать здоровым питанием и включать в него полезные продукты.

Так, лидерами списка являются овощи и фрукты. Они содержат множество питательных веществ и антиоксидантов, которые предотвращают повреждение ДНК свободными радикалами. В свою очередь, это помогает защитить клетку от преобразования её в источник злокачественных опухолей.

К слову, несмотря на банальность, у этого тезиса есть научные подтверждения. Так, исследование с участием более 90 тысяч женщин показало, что соблюдение диеты, состоящей в основном из продуктов растительного происхождения, может снизить риск рака груди на 15%.

Также стоит не забывать добавлять в свой рацион цельное зерно, злаки (например, вместо белого риса коричневый), полезные жиры (рыбу, орехи, нерафинированное растительное масло высокого качества), а также бобовые.

Ранее NEWS.ru писал, что принимать витамины, «прописывая» их себе самостоятельно, нельзя. Об этом напомнила диетолог и нутрициолог Марина Макиша.