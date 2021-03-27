Диетолог предостерегла от необдуманного приёма витаминов

https://static.news.ru/photo/0b874c9a-8faa-11eb-9edc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принимать витамины, «прописывая» их себе самостоятельно, нельзя. Об этом напомнила диетолог и нутрициолог Марина Макиша.

Она подчеркнула, что витамины и БАДы должен назначать врач по результатам лабораторных исследований и на основе анализа рациона питания.

Нужно забыть про принцип «я пошёл — себе витаминчиков купил», это бред. Есть определённые анализы, по результатам которых проводится коррекция рациона БАДами, — приводит слова Макиши «Вечерняя Москва».

Впрочем, существуют витамины, которые следует принимать по эпидемиологическим показаниям: это, прежде всего, витамин D, йод, кальций. Но и в этом случае, уточнила медик, дозировку должны определять специалисты в индивидуальном порядке.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, человеку со сбалансированным питанием дополнительного приёма витаминов не требуется. Вегетарианцам же предписано восполнять нехватку витамина B12 и железа, напомнила Макиша.

Ранее NEWS.ru писал, что многие люди уверены, будто больше всего витамина С содержится в лимонах, апельсинах других цитрусовых. Но это не так. Рекордсменами в этом смысле являются болгарский перец и чёрная смородина, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.