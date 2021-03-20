Развеян популярный миф о витамине С

https://static.news.ru/photo/2be59ed2-8ad3-11eb-9fbe-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com/Жить Здорово!

Многие люди уверены, что больше всего витамина С содержится в лимонах, апельсинах других цитрусовых. Но это не так. Рекордсменами в этом смысле являются болгарский перец и чёрная смородина, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.

Она объяснила, что люди часто думают, что этот витамин нужно пить при простудах, но на самом деле его главное назначение в придании эластичности сосудам, снижении холестерина в организме и избавлении от морщин.

Больше всего витамина С содержится в болгарском перце и чёрной смородине, а не в апельсинах с лимонами, как принято считать, — цитирует телеведущую «360».

Коллега Малышевой по передаче добавил, что при стандартной дозировке витамин С не влияет на защиту против респираторных инфекций. С ОРВИ справится только очень большая доза — около восьми грамм витамина — при суточной норме 100 миллиграмм.

То есть чтобы витамин действительно помог справиться с простудой, нужно съесть целую банку пилюль, но этого, конечно, делать нельзя.

Ранее NEWS.ru писал, что терапевт перечислил опасности передозировки витамина D и омега-3. Во время пандемии многие россияне, начитавшись о пользе витамина D и омега-3, стали бесконтрольно скупать и пить их, не уточнив у лечащего врача допустимые дозировки. Врач объяснил, почему так делать не стоит.