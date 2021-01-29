Диетолог перечислила не подходящие для завтрака продукты

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль призвала завтракать без спешки и тщательно подходить к составлению меню для первого приёма пищи за день. Специалист назвала продукты, которые с утра употреблять не рекомендуется.

Медик заявила, что такое «излюбленное в нашей стране питание», как бутерброды, для завтрака не годится.

Если наш завтрак наполнен витаминами и микроэлементами, в нём много пользы, тогда организм прекрасно чувствует себя в течение дня. Если же завтрак скуден, состоит в основном из продуктов, которые содержат сахар и дрожжи, как тот же хлеб из белой муки, из колбасных изделий, полон консервантов и красителей, то вместо того чтобы пополнить ресурсы, организм будет заниматься перевариванием этой тяжёлой пищи и выведением вредных веществ, — рассказала «Радио 1» Дюваль.

Кофе также не очень полезен с утра, несмотря на привычку многих людей начинать день с этого напитка, указала диетолог. Любители кофе могут иметь проблемы с давлением, чувствовать апатию и усталость в течение дня. Заряда бодрости, который даёт напиток, хватает на весьма ограниченный срок.

Но самое вредное в нём — то, что он подавляет чувство голода, и кофеманы это прекрасно знают. Здесь кроется основная тайна набора лишнего веса. Забивание чувства голода с помощью кофе приводит к тому, что в вечернее время у нас открывается «яма желудка» и голод становится ещё сильнее, — поделилась профессиональным опытом Дюваль.

Ни в коем случае нельзя есть быстрорастворимые каши, продолжила специалист. Фактически они представляют собой только углеводы и сахар.

Кашу нужно сварить на воде и добавить молока, ягод или фруктов. Два-три раза в неделю можно сделать белковые завтраки — омлет, отварные яйца, салат с кальмарами или с куриной грудкой, — посоветовала врач.

Один день в неделю Дюваль рекомендовала посвятить разгрузке, «потому что нашему организму она очень нужна».

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