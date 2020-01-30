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Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова сравнила полезные качества оливкового и подсолнечного масел.

По её словам, польза зарубежного продукта сильно преувеличена.

Оливковое масло не наш продукт, он привезённый, поэтому стоит дороже. Основные компоненты и того, и другого масел одинаковы — омега-6 и омега-9. Почти в равном количестве содержатся в обоих, — подчеркнул она.

Дианова считает, что лучше всего покупать нерафинированное масло, так как содержание витамина Е в нём выше. При этом она отметила, что этого витамина больше в подсолнечном масле.

Если мы хотим продлить наше долголетие и красоту, то предпочтение лучше отдать подсолнечному. Витамин Е в связке с витаминами А и С помогает бороться с онкологическими заболеваниями, — рассказала диетолог.

Также подсолнечное масло помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, что важно из-за постоянного стресса.

Специалист подчеркнула важность разнообразия для организма и посоветовала покупать небольшие порции масла разных видов, чередуя их раз в месяц, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты организации проверили представленное в российских магазинах оливковое масло и выяснили, продукт какого бренда соответствует всем стандартам и требованиям.