Диетолог назвал пять главных ошибок при похудении

https://static.news.ru/photo/604a715a-8b53-11ea-b5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Пять самых распространённых ошибок, допускаемых людьми, стремящимися сбросить лишний вес, назвал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровкий.

По словам медика, первая ошибка — отсутствие знаний об истинной энергетической ценности продуктов. Люди полагают, что покупают и едят исключительно полезные продукты, не задумываясь о том, какое число калорий они содержат. В результате они съедают гораздо больше, чем нужно.

Вторая ошибка — быстрый переход на новый тип питания. Выдержать его способен далеко не каждый, это сложно и часто попытка терпит провал.

Третья ошибка — желание похудеть исключительно за счёт физических нагрузок. Такой результат, по словам диетолога, достичь можно, но удержать его будет крайне сложно.

Достаточно съесть один лишний маленький пельмешек, булочку, как все часовые нагрузки в зале идут «коту под хвост». Переедание калорийных продуктов сводит на нет все физические нагрузки, — подчеркнул врач.

Четвёртая ошибка -чрезмерно эмоциональный подход к поставленной задаче и желание похудеть «на силе воле». Такой подход чреват увеличением стресса и может привести к перееданию.

Пятая ошибка — отсутствие компенсации при лишении приятных эмоций от вкусной еды. Такой шаг ведёт к накоплению разочарования и отказу от намеченной цели.

Ранее был назван способ похудения без диет и изнурительных тренировок.