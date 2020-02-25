В Башкирии начали использовать для лечения несовершеннолетних отечественный аналоговый инсулин. Вместо привычных лекарств, произведенных в Европе, дети получают инъекции от питерской компании «Герофарм». Препараты с конца февраля стали доступны для пациентов башкирской детской клинической больницы. Вместо французского «Хумалога» или датского «Новоропида» больные сахарным диабетом получают отечественный «РинГлар» (гларгин) и «РинЛиз». Также указанные препараты уже начали выдавать в аптеках вместо французских и датских, об сообщили NEWS.ru родители больных детей.

«Герофарм» и некоторые другие производители отечественного инсулина участвует в программе по импортозамещению лекарств «Фарма-2020». В рамках проекта разработаны меры поддержки отечественных фармпроизводителей. В частности российским препаратам отдается приоритет в госзакупках. Так партию российского инсулина закупили в Башкирии. Но многие региона оказались категорически против российской новинки.

Сын жительницы города Уфы Алины Миграновой болеет диабетом 1-ого типа с 2015 года, до середины 2019 года ребёнка лечили датским инсулином «Новоропид». Со второй половины 2019 года она заменила его на препарат «Новоропид» от компании «Новонордикс», расположенной на территории РФ. Через пару дней Алина пожалела о своём решении.

Состояние ребенка ухудшилось, сахар всегда высокий был. <...> На фоне этого у сына начали болеть ноги, сводит суставы. Мы перешли на инсулин компании Лили Хумалог. Состояние сына стало отличным!! Никаких жалоб, все отлично компенсируется. Сейчас нам грозит перевод на отечественные инсулин компании «Герофарм». Я отказываюсь, — сообщила она.

Производство инсулина на OOO «Завод Медсинтез», г. Новоуральск Павел Лисицын/РИА Новости

Многие родители заявили, что российский инсулин они не пробовали и не собираются. Житель Башкирии Илнар Ялалов настроен скептически к подобным препаратам. Его пугает информация о том, что лекарства не были испробованы на детях.

Почему мы должны экспериментировать? Я отказываюсь пробовать на своем ребёнке отечественный инсулин, который не прошёл клинических испытаний, — говорит он.

Обеспокоенных родителей поддерживает и физиолог и основатель клуба «Прощай, диабет» Борис Жерлыгин. Замена иностранных инсулинов на отечественные может быть опасна для организма как взрослого, так и ребёнка. Вообще, без острой необходимости привычный сахароснижающий препарат лучше не менять на новый. Сложно подобрать подходящую дозировку и эффект от нового лекарства бывает менее выраженным, считает он. Особенно часто это происходит, когда импортный препарат заменяется на отечественный аналог.

Больные, состоящие в нашей организации, стараются не пользоваться российскими инсулинами. Потому что результаты на них похуже, множество подобных эффектов. Для детей бы не рекомендовал их использовать. Импортные гораздо эффективнее. Борис Жерлыгин Спортивный физиолог и основатель клуба «Прощай, диабет» Спортивный физиолог и основатель клуба «Прощай, диабет»

При этом генеральный директор группы компаний «Герофарм» Пётр Родионов призывает родителей и врачей не впадать в панику на пустом месте. По его словам, «РинГлар» (гларгин) и «РинЛиз» — полноценная, бюджетная альтернатива импортным сахаропонижающим препаратам. Сейчас во многих регионах такие препараты, производимые российской компанией, имеют долю на рынке около 50%, говорит он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественные препараты являются биоаналогами базального инсулина. Они «полностью соответствуют по всем параметрам оригинальным препаратам», и прошли клинические испытания на взрослых людях, а исследований на детях, утверждает собеседник NEWS.ru, подобных лекарств «не проводит никто в мире». По мнению Родионова, препараты компании безопасны и эффективны в большинстве случаев. А исключения лишь подтверждают правила.

Побочные эффекты и нежелательные реакции есть у всех препаратов. Надо разбирать конкретные случаи. Бывают прецеденты, когда не помогают многие содержащие инсулин препараты. Организм пациента вообще на них не реагирует. В любом случае, если одно лекарство оказывается не эффективным, его можно заменить другим. Для этого собирается врачебная комиссия и приминается соответствующее решение. Петр Родионов генеральный директор группы компаний «Герофарм» генеральный директор группы компаний «Герофарм»

Он отметил, что сейчас в российском обществе присутствует настороженность и страх перед любыми препаратами российского производства. Это связано с неудачными попытками других производителей, создать эффективное лекарство. Но ставить знак равенства между всеми отечественными препаратами нельзя.

Председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Санкт — Петербургское диабетическое общество инвалидов» Марина Шипулина в беседе с NEWS.ru согласилась с тем, что у взрослых инсулины российского производства показывают хороший результат сопоставимый с импортными. При этом подчеркнула, что масштабного опыта использования их среди детей в России пока нет. Поэтому сделать вывод об эффективности или неэффективности препаратов сложно.