Дачникам рассказали о пестицидах из Европы, которыми травят россиян

https://static.news.ru/photo/71e68814-ca76-11eb-ae64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Россию из Евросоюза завозят больше сотни разных видов пестицидов, которые на самом деле особо опасны и запрещены на территории самой Европы. Как сказала эколог Ольга Сперанская в интервью РИА Новости, от подобной отравы лучше вообще отказаться.

Да, «Агран» или «Глобал» — Германия, или «Синелзан» — производство Дании, Нидерландов и России. То есть понятно, что этот пестицид очень широкого производства, но интересно другое, что в странах Евросоюза и в Англии этот пестицид запрещён, — сказала она.

То есть в ЕС его производят только на экспорт, сами европейцы его не используют. Также она обругала такие пестициды, как цитомитрин и хлорпирифос, которые способны «наверняка перебить всех».

Сперанская уточнила, что в прошлом году в РФ были разрешены к ввозу и использованию 106 разных пестицидов, которые по критериям ООН являются особо опасными. Такого же мнения об этих веществах в ВОЗ. Причём 38 из них, которые запрещены в большинстве стран, производит и завозит в РФ именно Европа и США.

Дачнику лучше пестициды не применять вообще. Дачник никогда не выяснит, входят ли пестициды или гербициды в число особо опасных химикатов или они менее опасны. Это всё равно яд, — считает эксперт.

По её словам, инструкция также не гарантия безопасности. Даже если всё сделать правильно, могут быть последствия. Например, люди редко связывают серьёзные проблемы со здоровьем с применением химикатов. А в Армении, привела она пример, большой процент заболевания детей, которые живут на свежем воздухе, в деревнях. Причина как раз в пестицидах, которые используют в том числе, чтобы сохранить персики.

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