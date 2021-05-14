Как превратить дачу в курорт: топ-5 секретов

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Этим летом, как и в прошлом году, многие россияне останутся без отпуска на море. Но отдохнуть как на курорте есть возможность у тех, кто владеет загородным домом или дачей. Издание Е1.RU собрало топ-5 секретов по преображению дачного участка.

Во-первых, можно сделать из дачи спа-комплекс или летний ресторан. Для этого можно построить или купить фитобочку, поставить сауну или баню и рядом установить бассейн. Также на выбор есть сотни вариантов купелей, которые можно ароматизировать с помощью разных трав или добавить в них морской соли. Можно поставить гриль или устроить летнюю печку, на которой хозяйки смогут варить компоты и варенья.

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Во-вторых, чтобы иметь постоянный доступ к качественной воде и не ругаться с соседями по поводу границ участка, можно заказать скважину, разбивку участка и геологию для коттеджа. Специалисты выполнят разметку границ участка на основании публичной кадастровой карты современным спутниковым оборудованием.

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В-третьих, уютная дачная мебель может резко изменить внешний вид участка. Для этого есть всякие подвесные кресла и качели с москитными сетками, шезлонги с зонтиками, столики и стулья. Если вы не стеснены в средствах, можно даже заказать дизайн-проект, и профессионалы помогут вам превратить задний двор в уютное пространство для отдыха.

Четвёртое: если дача пообтрепалась, обновление фасада серьёзно изменит внешний вид всего участка. Также можно устроить навес рядом с домом или полноценную беседку, где все члены семьи будут завтракать или проводить вечера.

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И, наконец, пятое: уличные развлечения — это не всё, что может порадовать дачника. Внутри дома также можно сделать небольшой ремонт, использовав яркие интерьерные решения. Не всегда россияне готовы на подобные эксперименты в квартире, но в загородном домике нанести, к примеру, на стену изображение или необычные фотообои можно без сожаления.

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