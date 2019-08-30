Доказано, что просмотр записей захватывающих спортивных игр, вызвавших когда-то яркие переживания, положительно влияет на когнитивные свойства пациентов с деменцией. Спорт, как оказалось, настолько важен для многих людей, что способен вызвать воспоминания даже тогда, когда люди постепенно теряют память. Открытие обсуждалось на научном семинаре по деменции, проведённом в Великобритании фондом Tottenham Hotspur Foundation.
Деменция остаётся загадкой для врачей и учёных: механизм её возникновения детально не изучен. Однако каждый человек, у которого был неудачный опыт наблюдения за тем, как его вторая половинка постепенно сдаётся под натиском этой разрушительной болезни, будет стремиться найти способ избежать такой судьбы. В последние годы исследователи обнаружили ряд мероприятий, способных снизить риск развития деменции у людей.
Крутой эффект от просмотра футбольных матчей в записи
Для тех, кто живёт с деменцией, крайне важно поддерживать мозг в тонусе, считают врачи. С этой точки зрения оказались необыкновенно эффективными коллективные просмотры нашумевших матчей группой людей, среди которых были как те, кто достаточно давно страдает деменцией, так и их родственники и друзья,
Бернс напомнил: эмоциональная память — один из двух основных типов памяти — может быть более мощной, чем память о личных событиях. Пробуждение эмоций, пережитых некогда по поводу захватывающих и напряжённых моментов, стимулирует воспоминания и усиливает активность мозга.
Исследователи подчёркивают важность стимуляции эмоциональной памяти для формирования тёплых отношений с окружающими людьми. Обычно человек с деменцией выглядит безучастным к событиям вокруг него. Просматривая запись матча, следя за происходящим на футбольном поле, пожилой человек с диагнозом «деменция» переживает точно такие же эмоции, как и все те люди, что в этот момент находятся рядом с ним, и это формирует новые связи с окружающими.
Игры с деменцией
Как уже писал ранее News.ru, после 65 лет примерно 25% населения страдает деменцией, а в возрасте старше 85 лет эта цифра возрастает почти до 50%. Статистика ухудшится по мере того, как будет расти продолжительность жизни. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году более 47 миллионов человек во всём мире страдали деменцией. Согласно прогнозам, к 2050 году таких больных будет уже около 135 миллионов.
Поиск методов борьбы с деменцией — одна из важнейших задач современной медицины. К числу самых действенных способов замедлить развитие болезни Альцгеймера относят увеличение физической активности человека. Механизм прост: занятия физическими упражнениями не просто улучшают кровоток в области мозга, но и способствуют восстановлению его нервных клеток, стимулируют умственные процессы.
Помимо этого, как сообщалось ранее в «Американском психиатрическом журнале», полезными при деменции становятся игры, развивающие память. Они напоминают обычные видеоигры, но составлены специально для тех, кого уже затронула деменция. Задача таких игр — повышать навыки мышления и оттачивать память, заставляя людей выполнять упражнения, которые являются интеллектуально сложными. Впрочем, такая тренировка, по мнению психиатров, может помочь и здоровым пожилым людям, а также тем, кто страдает болезнью Паркинсона, — в обоих последних случаях видеоигры являются профилактикой деменции. Тренировка мозга в процессе игры попутно, так же как и просмотр футбольных матчей, приводит к улучшению психосоциального функционирования за счёт того, что улучшает настроение пациента.
Полезной мерой при деменции является также осознанная медитация.