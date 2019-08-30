Доказано, что просмотр записей захватывающих спортивных игр, вызвавших когда-то яркие переживания, положительно влияет на когнитивные свойства пациентов с деменцией. Спорт, как оказалось, настолько важен для многих людей, что способен вызвать воспоминания даже тогда, когда люди постепенно теряют память. Открытие обсуждалось на научном семинаре по деменции, проведённом в Великобритании фондом Tottenham Hotspur Foundation.

Деменция остаётся загадкой для врачей и учёных: механизм её возникновения детально не изучен. Однако каждый человек, у которого был неудачный опыт наблюдения за тем, как его вторая половинка постепенно сдаётся под натиском этой разрушительной болезни, будет стремиться найти способ избежать такой судьбы. В последние годы исследователи обнаружили ряд мероприятий, способных снизить риск развития деменции у людей.

Крутой эффект от просмотра футбольных матчей в записи

Для тех, кто живёт с деменцией, крайне важно поддерживать мозг в тонусе, считают врачи. С этой точки зрения оказались необыкновенно эффективными коллективные просмотры нашумевших матчей группой людей, среди которых были как те, кто достаточно давно страдает деменцией, так и их родственники и друзья, пишет The Guardian. Речь идёт о любой красивой спортивной игре, будь то футбол, хоккей и другие командные игры. Важно, чтобы матч был известным и страдающий деменцией человек либо видел его ранее на стадионе, либо как минимум в трансляции по телевидению.

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У людей в пожилом возрасте, страдающих деменцией, повторы знаменитых матчей в записи могут разжечь воспоминания из прошлого. В результате они становятся способны пообщаться с другими людьми на эту тему. Всё это поддерживает активность мозга. Сила спорта пробуждает эмоции, которые человек может ощутить заново даже через много лет после события. Алистер Бернс врач, специалист по деменции и директор клиники NHS England

Бернс напомнил: эмоциональная память — один из двух основных типов памяти — может быть более мощной, чем память о личных событиях. Пробуждение эмоций, пережитых некогда по поводу захватывающих и напряжённых моментов, стимулирует воспоминания и усиливает активность мозга.

Исследователи подчёркивают важность стимуляции эмоциональной памяти для формирования тёплых отношений с окружающими людьми. Обычно человек с деменцией выглядит безучастным к событиям вокруг него. Просматривая запись матча, следя за происходящим на футбольном поле, пожилой человек с диагнозом «деменция» переживает точно такие же эмоции, как и все те люди, что в этот момент находятся рядом с ним, и это формирует новые связи с окружающими.

Люди, которые не могут вспомнить даже то, что они делали вчера, внезапно как наяву припоминают первый футбольный матч, на который когда-то их взяли родители. Затем они вспомнят что-то ещё о своих родителях или же вспомнят, как впервые брали своих детей на матч. Рождается цепочка воспоминаний, и это не только здорово для самих больных, но хорошо и для членов их семей, которые через такие воспоминания и испытываемые при этом эмоции могут восстановить связь со своим родителем. Аманда Уайт лондонский координатор Фонда спортивных воспоминаний

Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Игры с деменцией

Как уже писал ранее News.ru, после 65 лет примерно 25% населения страдает деменцией, а в возрасте старше 85 лет эта цифра возрастает почти до 50%. Статистика ухудшится по мере того, как будет расти продолжительность жизни. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году более 47 миллионов человек во всём мире страдали деменцией. Согласно прогнозам, к 2050 году таких больных будет уже около 135 миллионов.

Поиск методов борьбы с деменцией — одна из важнейших задач современной медицины. К числу самых действенных способов замедлить развитие болезни Альцгеймера относят увеличение физической активности человека. Механизм прост: занятия физическими упражнениями не просто улучшают кровоток в области мозга, но и способствуют восстановлению его нервных клеток, стимулируют умственные процессы.

Помимо этого, как сообщалось ранее в «Американском психиатрическом журнале», полезными при деменции становятся игры, развивающие память. Они напоминают обычные видеоигры, но составлены специально для тех, кого уже затронула деменция. Задача таких игр — повышать навыки мышления и оттачивать память, заставляя людей выполнять упражнения, которые являются интеллектуально сложными. Впрочем, такая тренировка, по мнению психиатров, может помочь и здоровым пожилым людям, а также тем, кто страдает болезнью Паркинсона, — в обоих последних случаях видеоигры являются профилактикой деменции. Тренировка мозга в процессе игры попутно, так же как и просмотр футбольных матчей, приводит к улучшению психосоциального функционирования за счёт того, что улучшает настроение пациента.

Полезной мерой при деменции является также осознанная медитация.