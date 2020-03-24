https://static.news.ru/photo/36752d22-6dfb-11ea-8e04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что течение вызванного COVID-19 заболевания может усугубляться при употреблении алкоголя и курении сигарет.

По его словам, в случае с табаком это связано с рядом хронических заболеваний, которые имеют курильщики.

Алкоголь в этой ситуации очень опасен, и пациенты, которые пытаются лечиться алкоголем в этой ситуации, однозначно будут иметь более тяжёлые последствия, — сказал он в эфире Первого канала.

В России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них приходится на Москву (290).

Как передавал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 23 марта заявил об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции по планете.