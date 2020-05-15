Мобильная версия Fortnite заработала больше миллиарда долларов

https://static.news.ru/photo/e4523e62-9696-11ea-82b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: epicgames.com

Мобильная версия королевской битвы Fortnite принесла компании Epic Games $1 млрд за два года с момента её релиза. Данные учитывают покупки пользователей App Store и Google Play.

Преодолению отметки в $1 млрд способствовала пандемия COVID-19, выход Fortnite в магазине приложений Google и внутриигровой концерт Трэвиса Скотта в конце апреля, считают аналитики компании Sensor Tower. Все эти факторы сыграли роль в увеличении расходов игроков до $44,3 млн в апреле, что на 90% больше, чем в марте, и на 25,3% больше, чем год назад. Королевская битва продемонстрировала лучший показатель с февраля 2019 года.

Пользователи из США потратили больше всего денег в мобильной Fortnite — $632,2 млн (63%). Великобритания заняла второе место с $38,2 млн (3,8%), Швейцария замыкает тройку лидеров с $36,3 млн (3,6%). Средний доход разработчиков от одной загрузки мобильной игры составляет $7,70.

Сейчас у Fortnite в совокупности более 129 млн загрузок в App Store и Google Play. Лидерами списка вновь стали США (51 млн установок, или 39,6%) и Великобритания (8 млн установок, или 6,3%). На третьем месте расположилась Франция с 5,7 млн загрузок (4,4%). Больше всего королевскую битву скачивают пользователи App Store — 125 млн установок (96,7%). Версия для Google Play пока набрала 4,2 млн загрузок (3,3%).

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