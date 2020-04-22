Epic Games выпустила Fortnite в Google Play

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Компания Epic Games выпустила «королевскую битву» Fortnite в Google Play. Игра появилась в магазине приложений спустя 18 месяцев после релиза в Epic Games App.

По словам разработчиков, они пошли на этот шаг, потому что Google ставит в невыгодное положение продукты, не вышедшие в её сервисе. Компания характеризует подобные игры и приложения как вредоносное программное обеспечение.

В связи с этим мы решили выпустить Fortnite в Google Play. Мы при этом продолжим работать над версией игры в приложении Epic Games App. Надеемся, что Google в ближайшее время пересмотрит свою бизнес-политику, и разработчики смогут использовать открытые сервисы на Android и в Play Store, в том числе платёжные, что сделает конкуренцию равной, — заявила Epic Games.

Ранее NEWS.ru рассказал, что студия Kojima Productions перенесла дату релиза Death Stranding на ПК. Симулятор курьера должен был выйти 2 июня, но теперь станет доступен игрокам 14 июля.