Fortnite побила рекорд по количеству игроков во время шоу Трэвиса Скотта

Онлайн-игра Fortnite побила рекорд по количеству одновременных игроков во время виртуального концерта американского рэпера Трэвиса Скотта, известного как протеже Канье Уэста. К событию подключились 12,3 млн пользователей.
Шоу проходят с 23 по 25 апреля. Создатели игры напомнили в Twitter, что предыдущий рекорд поставил диджей Marshmello, онлайн-выступление которого привлекло 10,7 млн человек.
Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!