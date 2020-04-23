Музыка

Fortnite побила рекорд по количеству игроков во время шоу Трэвиса Скотта

12:49, 24 апреля 2020
Фото: epicgames.com

Онлайн-игра Fortnite побила рекорд по количеству одновременных игроков во время виртуального концерта американского рэпера Трэвиса Скотта, известного как протеже Канье Уэста. К событию подключились 12,3 млн пользователей.

Шоу проходят с 23 по 25 апреля. Создатели игры напомнили в Twitter, что предыдущий рекорд поставил диджей Marshmello, онлайн-выступление которого привлекло 10,7 млн человек.

По данным блогера Рода Бреслау, стрим Fortnite-концерта Трэвиса Скотта на YouTube и Twitch посмотрели почти три млн одновременных зрителей.

Как писал NEWS.ru, программа шоу рэпера получила название Astronomical, которое отсылается к названию его последнего альбома Astroworld.

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