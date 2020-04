Fortnite побила рекорд по количеству игроков во время шоу Трэвиса Скотта

Шоу проходят с 23 по 25 апреля. Создатели игры напомнили в Twitter, что предыдущий рекорд поставил диджей Marshmello, онлайн-выступление которого привлекло 10,7 млн человек.

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record! Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc

По данным блогера Рода Бреслау, стрим Fortnite-концерта Трэвиса Скотта на YouTube и Twitch посмотрели почти три млн одновременных зрителей.