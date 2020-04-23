Fortnite побила рекорд по количеству игроков во время шоу Трэвиса Скотта

https://static.news.ru/photo/022c980a-8612-11ea-89ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: epicgames.com

Онлайн-игра Fortnite побила рекорд по количеству одновременных игроков во время виртуального концерта американского рэпера Трэвиса Скотта, известного как протеже Канье Уэста. К событию подключились 12,3 млн пользователей.

Шоу проходят с 23 по 25 апреля. Создатели игры напомнили в Twitter, что предыдущий рекорд поставил диджей Marshmello, онлайн-выступление которого привлекло 10,7 млн человек.

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!



Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc — Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020

По данным блогера Рода Бреслау, стрим Fortnite-концерта Трэвиса Скотта на YouTube и Twitch посмотрели почти три млн одновременных зрителей.

HOLY... the Travis Scott event in Fortnite was the one of the COOLEST events yet! Absolute UNREAL! pic.twitter.com/dvGLzuPCO4 — Jon (@MrDalekJD) April 23, 2020

Как писал NEWS.ru, программа шоу рэпера получила название Astronomical, которое отсылается к названию его последнего альбома Astroworld.