Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

https://static.news.ru/photo/1800f1d2-95f6-11ea-b125-fa163e074e61_660.jpg Фото: rockstargames.com

Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. Пользователи онлайн-сервиса могут забрать игру до 21 мая.

За некоторое время до начала раздачи сайт и сервис «упали» из-за наплыва игроков. Пользователи узнали о «тайном» проекте ранее благодаря утечке.

По словам разработчиков, они в курсе проблемы и активно работают над её решением.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can. — Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020

Ранее NEWS.ru рассказал, что Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine. Разработчики показали особенности технологии в демоверсии, запущенной на PlayStation 5.