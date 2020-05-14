Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

18:12, 14 мая 2020 320
Фото: rockstargames.com

Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. Пользователи онлайн-сервиса могут забрать игру до 21 мая.

За некоторое время до начала раздачи сайт и сервис «упали» из-за наплыва игроков. Пользователи узнали о «тайном» проекте ранее благодаря утечке.

По словам разработчиков, они в курсе проблемы и активно работают над её решением.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine. Разработчики показали особенности технологии в демоверсии, запущенной на PlayStation 5.

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