Игры

GTA 5 готовится к раздаче в Epic Games Store

11:18, 14 мая 2020 437
GTA 5 GTA 5 Фото: Rockstar Games

Компания Epic Games подтвердила в Twitter бесплатную раздачу экшена GTA 5 в онлайн-сервисе Epic Games Store (EGS). Позже разработчики удалили сообщение, но пользователи успели сделать скриншот.

Акция должна начаться в ближайшее время. Судя по твиту, пользователи EGS смогут забрать GTA 5 до 21 мая. Боевик останется в библиотеке игр навсегда.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine. Разработчики показали особенности технологии в демоверсии, запущенной на PlayStation 5.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях