GTA 5 готовится к раздаче в Epic Games Store

https://static.news.ru/photo/e9c177c6-95bc-11ea-8648-fa163e074e61_660.jpg GTA 5 Фото: Rockstar Games

Компания Epic Games подтвердила в Twitter бесплатную раздачу экшена GTA 5 в онлайн-сервисе Epic Games Store (EGS). Позже разработчики удалили сообщение, но пользователи успели сделать скриншот.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Акция должна начаться в ближайшее время. Судя по твиту, пользователи EGS смогут забрать GTA 5 до 21 мая. Боевик останется в библиотеке игр навсегда.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine. Разработчики показали особенности технологии в демоверсии, запущенной на PlayStation 5.