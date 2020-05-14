GTA 5 готовится к раздаче в Epic Games Store

Компания Epic Games подтвердила в Twitter бесплатную раздачу экшена GTA 5 в онлайн-сервисе Epic Games Store (EGS). Позже разработчики удалили сообщение, но пользователи успели сделать скриншот.
Tweet ad is deleted, so here you go— Wario64 (@Wario64)
pic.twitter.com/3oja0C3418 May 14, 2020
Акция должна начаться в ближайшее время. Судя по твиту, пользователи EGS смогут забрать GTA 5 до 21 мая. Боевик останется в библиотеке игр навсегда.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine. Разработчики показали особенности технологии в демоверсии, запущенной на PlayStation 5.
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