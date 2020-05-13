Epic Games анонсировала Unreal Engine 5

https://static.news.ru/photo/dd0fe2fe-9532-11ea-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: unrealengine.com

Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine. Разработчики показали особенности технологии в демоверсии, запущенной на PlayStation 5.

Помимо улучшенных традиционных функций (звука, физики воды, анимации) Epic Games показала две специфические технологии: Nanite и Lumen. Первая представляет собой технологию виртуализированной геометрии, которая позволяет импортировать исходные изображения кинематографического качества с миллионами или даже миллиардами полигонов непосредственно в Unreal Engine 5 (UE5).

Lumen — это технология динамического освещения. Она позволяет игровым мирам реагировать на изменения сцены и света: включение света, изменение угла солнца или появившаяся дыра в потолке непосредственно влияют на прямое и непрямое освещение.

Превью-версия Unreal Engine 5 появится в начале 2021 года. Полноценный релиз движка намечен на конец того же года. Новинка будет поддерживать консоли следующего и текущего поколений, а также ПК, Mac, iOS и Android. Проекты, созданные на UE4, будут совместимы и могут быть перенесены на UE5 после его выхода.

Fortnite, королевская битва от Epic Games, продолжит работать на текущей версии движка до середины 2021 года. После этого разработчики начнут переводить игру на UE5. Fortnite, как заявили в компании, также будет доступна на PS5 и Xbox Series X со дня их запуска.

Ранее NEWS.ru рассказал, что сборник Mafia: Trilogy выйдет на консолях PlayStation 4, Xbox One и на ПК в магазинах Steam и Epic Games Store. В него войдут все три части серии Mafia.