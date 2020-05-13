Компания 2K выпустит сборник Mafia: Trilogy

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сборник Mafia: Trilogy выйдет на консолях PlayStation 4, Xbox One и на ПК в магазинах Steam и Epic Games Store. В него войдут все три части серии Mafia.

Оригинальная игра Mafia и её сиквел ранее не выходили на консолях текущего поколения.

Все детали и точная дата выхода Mafia: Trilogy пока неизвестны. Предполагается, что в сборник войдут ранее зарегистрированные в Южной Корее не анонсированные издания Mafia II: Definitive Edition и Mafia III: Definitive Edition со всеми DLC.

Как писал NEWS.ru, неожиданное обновление в Twitter-аккаунте игры Mafia заметили пользователи социальной сети впервые с 2018 года.