Разработчики игры Mafia намекнули на скорый анонс

https://static.news.ru/photo/cdfec19a-92e9-11ea-83e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mafiagame.com

Неожиданное обновление в Twitter-аккаунте игры Mafia заметили пользователи социальной сети впервые с 2018 года.

На страничке игры появился пост, содержащий лишь одно слово «Family». Кроме того, обновилась и обложка аккаунта. На ней появились ключевые персонажи трёх частей и надпись «15-летний юбилей».

Пользователи предположили, что издатель 2K Games начал подготовку к выходу ремастера Mafia 2.

Ранее NEWS.ru писал, что компания — разработчик и издатель видеоигр Blizzard готовит ремастер одного из своих классических проектов — Diablo II. По данным французских журналистов, игра может получить подзаголовок Resurrected и выйти до конца 2020 года.