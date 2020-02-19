Цена грядущих консолей следующего поколения остаётся одним из самых насущных вопросов. Зная о дизайне, функционале или «железе», игроки хотят понять, как сильно новинки ударят по кошельку.

Производители консолей начали подходить к их стоимости более тщательно. Особенно после того, как в далёком 2006 году Sony шокировала игроков стартовой ценой версии PlayStation 3 на 60 Гб — $599 (€599). Правда, уже в следующем поколении японская компания исправилась, сделав PS4 дешевле Xbox One, её основного конкурента.

В середине февраля издание Bloomberg со ссылкой на источники опубликовало отчёт, в котором была отражена себестоимость PS5. Она составила $450 за единицу, в том числе и потому, что при производстве консоли Sony использует дефицитные компоненты. Только одна система охлаждения оказалась нетипично дорогой для игровых консолей — несколько долларов на устройство, в то время когда компании обычно тратят на неё меньше доллара.

Журналисты, исходя из полученной цифры, рассчитали, что розничная цена PS5 должна составлять не менее $470. С предполагаемой рыночной стоимостью консоли не согласилось Digital Foundry, техническое подразделение Eurogamer. По словам редактора Ричарда Лидбеттера, прогноз Bloomberg нельзя назвать точным, поскольку издание ориентировалось на данные 2013 года, когда Sony выпустила PS4.

Однако с того момента в игровой индустрии всё изменилось. Доля цифровых продаж игр сегодня может достигать до 60% от общего объёма, Добавим к этому успешное развитие подписок (PS Plus или Xbox Live Gold) с набором бесплатным тайтлов и таким образом получим зону для манёвров. Компании могут обозначить убыточную для них стоимость консоли, рассчитав при этом доход от подписок, который и компенсирует некоторые потери.

Скачок поколений

Лидбеттер считает, что наличие у будущих консолей SSD (твердотельного накопителя) изменит правила игры. Геймеров ждёт существенный прирост производительности, но в то же время вау-эффект от графического аспекта может получится не таким, как он был у PS4 и Xbox One. Всему виной выход улучшенных консолей — PS4 Pro и Xbox One X, — на чьём фоне следующим моделям будет непросто продемонстрировать настоящий скачок поколений.

Девкит Sony PS5 Alcoholikaust/twitter.com

Основным процессором PS5 и Xbox Series X станет однокристальная система (system on chip или SoC), выполненная по 7-нм техпроцессу. Её размеры играют существенную роль, поскольку чипсет такой же площади стоит на 66% дороже, чем используемый в PS4 Pro и Xbox One X. Эксперт уточняет, что процессор, используемый Microsoft, выглядит больше, чем всё остальное, что она когда-либо делала раньше.

Обе новые консоли, скорее всего, будут поставляться с флеш-памятью NAND объёмом 1 Тб и 16 Гб видеопамяти GDDR6, что выше, чем у любой видеокарты для ПК потребительского уровня на рынке. И если в первом случае с ценой проблем не будет, то второй компонент окажется весьма дорогостоящим. Увеличивая производительность PS5 и Xbox Seriex X, производители должны подобрать соответствующие системы охлаждения, что также пополняет список высоких издержек.

Вот что говорилось о характеристиках новых консолей в декабрьской утечке:

PS5

8-ядерный процессор Zen 2 с одновременной многопоточностью (частота не уточняется);

36 вычислительных блоков Navi (частота 2000 МГц);

оперативная память GDDR6 с пропускной способностью 448 Гбит/с (возможно, 512 Гбит/с).

Источник также говорил о трёх режимах работы процессора — Gen2, Gen1 и Gen0 (при этом характеристики последних двух совпадают с PS4 Pro и PS4 соответственно). Скорее всего, это подтверждает аппаратную поддержку обратной совместимости.

Xbox Series X

8-ядерный процессор Zen 2 с одновременной многопоточностью (частота не уточняется);

56 вычислительных блоков Navi (частота 1700 МГц);

оперативная память GDDR6 с пропускной способностью 560 Гбит/с.

Ценообразование PS5 и Xbox Series X — вопрос сложный: решатся ли компании обозначить высокую стоимость, компенсируя затраты практически сразу же, или они всё же рискнуть выбрать убыточную стратегию, сделав продукт более привлекательным для потребителей и отбив издержки спустя продолжительное время?

Xbox Series X xbox.com

При этом здесь нельзя не учитывать влияния на индустрию вспышки коронавируса COVID-19, которая уже сильно ударила по технологическим фирмам. Сейчас проблем с поставками памяти DRAM или NAND, в том числе определяющих цену, в катастрофических масштаба пока не наблюдается (производители смартфонов активно интересуется этими компонентами). Но ситуация может измениться. Тем не менее, аналитики уверены, что производство PS5 и Xbox Series X может быть не затронуто, если к концу первого квартала коронавирус начнёт сдавать позиции.

По словам Лидбеттера, Bloomberg, несмотря на некорректное предположение с ценой, сделала важный вывод — Sony пристально следит за действия Microsoft, не торопясь озвучивать цену. В то же время американская компания также не спешит раскрывать свои карты, возможно, выбрав, аналогичную выжидательную позицию. Кто же победит в игре в «гляделки», мы узнаем уже в ближайшие месяцы.