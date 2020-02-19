Цена грядущих консолей следующего поколения остаётся одним из самых насущных вопросов. Зная о дизайне, функционале или «железе», игроки хотят понять, как сильно новинки ударят по кошельку.
Производители консолей начали подходить к их стоимости более тщательно. Особенно после того, как в далёком 2006 году Sony шокировала игроков стартовой ценой версии PlayStation 3 на 60 Гб — $599 (€599). Правда, уже в следующем поколении японская компания исправилась, сделав PS4 дешевле Xbox One, её основного конкурента.
В середине февраля издание Bloomberg со ссылкой на источники опубликовало отчёт, в котором была отражена себестоимость PS5. Она составила $450 за единицу, в том числе и потому, что при производстве консоли Sony использует дефицитные компоненты. Только одна система охлаждения оказалась нетипично дорогой для игровых консолей — несколько долларов на устройство, в то время когда компании обычно тратят на неё меньше доллара.
Журналисты, исходя из полученной цифры, рассчитали, что розничная цена PS5 должна составлять не менее $470. С предполагаемой рыночной стоимостью консоли
Однако с того момента в игровой индустрии всё изменилось. Доля цифровых продаж игр сегодня может достигать до 60% от общего объёма, Добавим к этому успешное развитие подписок (PS Plus или Xbox Live Gold) с набором бесплатным тайтлов и таким образом получим зону для манёвров. Компании могут обозначить убыточную для них стоимость консоли, рассчитав при этом доход от подписок, который и компенсирует некоторые потери.
Скачок поколений
Лидбеттер считает, что наличие у будущих консолей SSD (твердотельного накопителя) изменит правила игры. Геймеров ждёт существенный прирост производительности, но в то же время вау-эффект от графического аспекта может получится не таким, как он был у PS4 и Xbox One. Всему виной выход улучшенных консолей — PS4 Pro и Xbox One X, — на чьём фоне следующим моделям будет непросто продемонстрировать настоящий скачок поколений.
Основным процессором PS5 и Xbox Series X станет однокристальная система (system on chip или SoC), выполненная по 7-нм техпроцессу. Её размеры играют существенную роль, поскольку чипсет такой же площади стоит на 66% дороже, чем используемый в PS4 Pro и Xbox One X. Эксперт уточняет, что процессор, используемый Microsoft, выглядит больше, чем всё остальное, что она когда-либо делала раньше.
Обе новые консоли, скорее всего, будут поставляться с флеш-памятью NAND объёмом 1 Тб и 16 Гб видеопамяти GDDR6, что выше, чем у любой видеокарты для ПК потребительского уровня на рынке. И если в первом случае с ценой проблем не будет, то второй компонент окажется весьма дорогостоящим. Увеличивая производительность PS5 и Xbox Seriex X, производители должны подобрать соответствующие системы охлаждения, что также пополняет список высоких издержек.
Вот что говорилось о характеристиках новых консолей в декабрьской утечке:
PS5
- 8-ядерный процессор Zen 2 с одновременной многопоточностью (частота не уточняется);
- 36 вычислительных блоков Navi (частота 2000 МГц);
- оперативная память GDDR6 с пропускной способностью 448 Гбит/с (возможно, 512 Гбит/с).
Источник также говорил о трёх режимах работы процессора — Gen2, Gen1 и Gen0 (при этом характеристики последних двух совпадают с PS4 Pro и PS4 соответственно). Скорее всего, это подтверждает аппаратную поддержку обратной совместимости.
Xbox Series X
- 8-ядерный процессор Zen 2 с одновременной многопоточностью (частота не уточняется);
- 56 вычислительных блоков Navi (частота 1700 МГц);
- оперативная память GDDR6 с пропускной способностью 560 Гбит/с.
Ценообразование PS5 и Xbox Series X — вопрос сложный: решатся ли компании обозначить высокую стоимость, компенсируя затраты практически сразу же, или они всё же рискнуть выбрать убыточную стратегию, сделав продукт более привлекательным для потребителей и отбив издержки спустя продолжительное время?
При этом здесь нельзя не учитывать влияния на индустрию вспышки коронавируса COVID-19, которая уже сильно ударила по технологическим фирмам. Сейчас проблем с поставками памяти DRAM или NAND, в том числе определяющих цену, в катастрофических масштаба пока не наблюдается (производители смартфонов активно интересуется этими компонентами). Но ситуация может измениться. Тем не менее, аналитики уверены, что производство PS5 и Xbox Series X может быть не затронуто, если к концу первого квартала коронавирус начнёт сдавать позиции.
По словам Лидбеттера, Bloomberg, несмотря на некорректное предположение с ценой, сделала важный вывод — Sony пристально следит за действия Microsoft, не торопясь озвучивать цену. В то же время американская компания также не спешит раскрывать свои карты, возможно, выбрав, аналогичную выжидательную позицию. Кто же победит в игре в «гляделки», мы узнаем уже в ближайшие месяцы.
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