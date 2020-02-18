https://static.news.ru/photo/662a1b9e-5236-11ea-96a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Вспышка коронавируса COVID-19 больше всего скажется на производстве умных часов, ноутбуков и умных колонок. Их показатели в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущими прогнозами снизятся на 16, 12,3 и 12,1% соответственно.

Как утверждается в отчёте аналитической фирмы TrendForce, производство смартфонов сократится на 12% в годовом исчислении, что сделает первый квартал самым низким по показателям за пять лет. Цепочка поставок сильно страдает от отсрочки возобновления работы и потенциальной нехватки таких компонентов, как модули камеры.

Коронавирус также коснётся развёртывания 5G в Китае — несколько поставщиков оптоволоконной продукции, необходимой в базовых станциях сетей пятого поколения, находятся в Ухани, и вместе они составляют 25% мирового производства.

При этом от COVID-19 сильно пострадали и игровые консоли. Однако, по словам аналитиков, текущий спрос на PS4 и Xbox One уже упал из-за грядущего нового поколения, поэтому их нехватка в магазинах маловероятна. Производство PS5 и Xbox Series X может быть не затронуто, если к концу первого квартала коронавирус начнёт сдавать позиции.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony использует при производстве консоли PlayStation 5 (PS5) дефицитные компоненты. Из-за этого себестоимость устройства составляет $450 за единицу.