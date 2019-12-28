https://static.news.ru/photo/0552450c-2b90-11ea-82c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Digital Foundry подтвердил декабрьскую утечку характеристик консолей следующего поколения PlayStation 5 (PS5) и Xbox Series X. Как утверждают специалисты, информация действительно исходит от компании AMD.

Один из её сотрудников использовал GitHub для хранения фрагментов данных внутреннего тестирования из ряда незавершенных проектов. Утечки включают в себя испытания нескольких процессоров, в том числе чипа для PS5 с кодовым названием Oberon. Японская консоль должна получить следующие характеристики:

8-ми ядерный процессор Zen 2 с одновременной многопоточностью (частота не уточняется);

36 вычислительных блоков Navi (частота 2000 МГц);

оперативная память GDDR6 с пропускной способностью 448 Гбит/с (возможно, 512 Гбит/с).

В утечке источник также говорил о трёх режимах работы процессора — Gen2, Gen1 и Gen0 (при этом характеристики последних двух совпадают с PS4 Pro и PS4 соответственно). Скорее всего, это подтверждает аппаратную поддержку обратной совместимости.

Что касается Xbox Series X, то она получила такие характеристики:

8-ми ядерный процессор Zen 2 с одновременной многопоточностью (частота не уточняется);

56 вычислительных блоков Navi (частота 1700 МГц);

оперативная память GDDR6 с пропускной способностью 560 Гбит/с

Ранее NEWS.ru рассказал, что патент Sony на обновлённую версию контроллера DualShock появился в Сети. Компания подала заявку ещё 20 июня 2019 года, но Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) утвердила документацию и включила её в базу данных только 26 декабря.