Digital Foundry подтвердил декабрьскую утечку характеристик консолей следующего поколения PlayStation 5 (PS5) и Xbox Series X. Как утверждают специалисты, информация действительно исходит от компании AMD.
Один из её сотрудников использовал GitHub для хранения фрагментов данных внутреннего тестирования из ряда незавершенных проектов. Утечки включают в себя испытания нескольких процессоров, в том числе чипа для PS5 с кодовым названием Oberon. Японская консоль должна получить следующие характеристики:
- 8-ми ядерный процессор Zen 2 с одновременной многопоточностью (частота не уточняется);
- 36 вычислительных блоков Navi (частота 2000 МГц);
- оперативная память GDDR6 с пропускной способностью 448 Гбит/с (возможно, 512 Гбит/с).
В утечке источник также говорил о трёх режимах работы процессора — Gen2, Gen1 и Gen0 (при этом характеристики последних двух совпадают с PS4 Pro и PS4 соответственно). Скорее всего, это подтверждает аппаратную поддержку обратной совместимости.
Что касается Xbox Series X, то она
- 8-ми ядерный процессор Zen 2 с одновременной многопоточностью (частота не уточняется);
- 56 вычислительных блоков Navi (частота 1700 МГц);
- оперативная память GDDR6 с пропускной способностью 560 Гбит/с
Ранее NEWS.ru рассказал, что патент Sony на обновлённую версию контроллера DualShock появился в Сети. Компания подала заявку ещё 20 июня 2019 года, но Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) утвердила документацию и включила её в базу данных только 26 декабря.
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