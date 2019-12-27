Патент Sony на обновлённую версию контроллера DualShock появился в Сети. Компания подала заявку ещё 20 июня 2019 года, но Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) утвердила документацию и включила её в базу данных только 26 декабря.
Судя по патенту, дизайн геймпада практически идентичен текущему DualShock 4, однако у потенциальной новинки есть ряд критических изменений — отсутствие кнопки PlayStation на передней стороне и дополнительные элементы управления на задней.
Разработчик добавил к контроллеру четыре кнопки (по две маленькие и большие с каждой стороны), которые, скорее всего, предназначены для среднего пальца. Кнопки меньшего размера оснащены датчиком давления, так что устройство может точно определить полное или частичное нажатие.
В начале декабря PlayStation в рамках празднования 25-летия объявил о попадании в Книгу рекордов Гиннесса. Бренд стал самым продаваемым среди домашних консолей.
Следующая консоль, PlayStation 5, поступит в продажу в четвёртом квартале 2020 года. Разработчики готовят новый контроллер с двумя ключевыми изменениями — улучшенной функцией вибрации и адаптивными триггерами. Внешне дизайн прототипа геймпада напоминает DualShock 4, а из-за увеличенного аккумулятора он станет тяжелее, но при этом будет работать дольше.
Одной из первых игр для консоли следующего поколения станет лутер-слэшер Godfall, который анонсировала в рамках игровой церемонии The Game Awards 2019.