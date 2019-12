Фото: playstation.com

Студия Valve поделилась результатами в сервисе Steam за 2019 год. Разработчики представили лучшие новинки, самые продаваемые игры и лидеров по числу одновременных игроков.

Первыми по продажам стали: Counter-Strike: Global Offensive Sid Meier's Civilization VI Warframe Dota 2 «Rainbow Six: Осада» Total War: Three Kingdoms The Elder Scrolls Online PlayerUnknown's Battlegrounds Destiny 2 GTA...