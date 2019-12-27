https://static.news.ru/photo/04a8c002-2895-11ea-b11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com

Патент Sony на обновлённую версию контроллера DualShock появился в Сети. Компания подала заявку ещё 20 июня 2019 года, но Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) утвердила документацию и включила её в базу данных только 26 декабря.

DS5 (DualShock 5) coming with 2 back buttons day one! https://t.co/HQmNuNgCUU — G r u n g e (@YesIHaveNoLife) December 27, 2019

Судя по патенту, дизайн геймпада практически идентичен текущему DualShock 4, однако у потенциальной новинки есть ряд критических изменений — отсутствие кнопки PlayStation на передней стороне и дополнительные элементы управления на задней.

Разработчик добавил к контроллеру четыре кнопки (по две маленькие и большие с каждой стороны), которые, скорее всего, предназначены для среднего пальца. Кнопки меньшего размера оснащены датчиком давления, так что устройство может точно определить полное или частичное нажатие.

В начале декабря PlayStation в рамках празднования 25-летия объявил о попадании в Книгу рекордов Гиннесса. Бренд стал самым продаваемым среди домашних консолей.

Следующая консоль, PlayStation 5, поступит в продажу в четвёртом квартале 2020 года. Разработчики готовят новый контроллер с двумя ключевыми изменениями — улучшенной функцией вибрации и адаптивными триггерами. Внешне дизайн прототипа геймпада напоминает DualShock 4, а из-за увеличенного аккумулятора он станет тяжелее, но при этом будет работать дольше.

Одной из первых игр для консоли следующего поколения станет лутер-слэшер Godfall, который анонсировала в рамках игровой церемонии The Game Awards 2019.