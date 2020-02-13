https://static.news.ru/photo/5cb0f514-4ef9-11ea-80aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.playstation.com

Компания Sony использует при производстве консоли PlayStation 5 (PS5) дефицитные компоненты. Из-за этого себестоимость устройства составляет $450 за единицу.

С учётом этой суммы и аналогичной валовой прибыли розничная цена PS5 должна составлять не менее $470. По мнению аналитика Macquarie Capital Дэмиана Тонга, консоль с такой стоимостью будет трудно продать потребителям, поскольку сейчас самый дорогой товар в линейке PlayStation — PS4 Pro ($399,99), которую часто продают со скидкой.

Потребители будут сравнивать свои ожидания на основе PS4 Pro и PS4. Если Sony превысит их цену, то ей, вероятно, будет нужно уравновесить необходимость компенсировать более высокую стоимость материалов и риск спроса, — считает Тонг.

При этом игровые производители часто продают оборудование с минимальными наценками или даже с убытками, потому что получают прибыль от игр и сервисов подписок. Источники, знакомые с планами Sony, рассказали, что компания заняла выжидательную позицию в плане озвучивания стоимости PS5, предоставляя право первого хода Microsoft и её Xbox Series X.

Японская корпорация уже определилась с большинством компонентов, в том числе и с системой охлаждения, которая будет нетипично дорогой для игровых консолей — несколько долларов на устройство. Как правило, компании тратят меньше доллара, но Sony решила заплатить больше, чтобы отвод тепла от мощных микросхем, размещённых внутри, не стал проблемой.

Несмотря на продолжающуюся вспышку коронавируса, она не оказала никакого влияния на подготовку к производству PS5. Sony ещё не решила, сколько единиц консоли она предложит в первый год, добавили источники Bloomberg.

Sony также планирует выпустить новый шлем виртуальной реальности PlayStation VR после того, как консоль нового поколения поступит в продажу в конце 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony вернулась к жутким рекламным роликам PlayStation. Компания опубликовала рекламный ролик, приуроченный ко Дню святого Валентина.