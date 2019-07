В большинстве случаев при видеозвонках пользователи смотрят на человека в дисплее, из-за чего создается впечатление, что их взгляд направлен в сторону. Новая функция FaceTime Attention Correction должна исправить эту ситуации. Как именно Apple добилась такого эффекта, с какими устройствами будет работать нововведение и будет ли оно поддерживать групповые звонки, пока остаётся неизвестным.

Guys - "FaceTime Attention Correction" in iOS 13 beta 3 is wild.



Here are some comparison photos featuring @flyosity : https://t.co/HxHhVONsi1 pic.twitter.com/jKK41L5ucI