Фото: Christoph Dernbach/Global Look Press

Apple выпустила третью бету iOS 13 для разработчиков. Пользователи обнаружили в ней новую особенность для FaceTime, которая решает проблемы со зрительным контактом.

В большинстве случаев при видеозвонках пользователи смотрят на человека в дисплее, из-за чего создается впечатление, что их взгляд направлен в сторону. Новая функция FaceTime Attention Correction должна исправить эту ситуации. Как именно Apple добилась такого эффекта, с какими устройствами будет работать нововведение и будет ли оно поддерживать групповые звонки, пока остаётся неизвестным.

Ранее News.ru сообщил, что генеральный директор Apple Тим Кук остался крайне недоволен материалом The Wall Street Journal (WSJ), посвящённым уходу из компании главного дизайнера Джони Айва.

В нём говорится, что главный дизайнер Apple Джони Айв, решивший покинуть компанию после 27 лет работы, не был доволен сменой приоритетов в Купертино, поскольку это привело к «разрушению магии продукта».

News.ru в соцсетях