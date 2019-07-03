https://static.news.ru/photo/12d8ba32-9d77-11e9-a542-fa163e074e61_1024.jpgФото: Christoph Dernbach/Global Look Press
Apple выпустила третью бету iOS 13 для разработчиков. Пользователи обнаружили в ней новую особенность для FaceTime, которая решает проблемы со зрительным контактом.
В большинстве случаев при видеозвонках пользователи смотрят на человека в дисплее, из-за чего создается впечатление, что их взгляд направлен в сторону. Новая функция FaceTime Attention Correction должна исправить эту ситуации. Как именно Apple добилась такого эффекта, с какими устройствами будет работать нововведение и будет ли оно поддерживать групповые звонки, пока остаётся неизвестным.
Guys - "FaceTime Attention Correction" in iOS 13 beta 3 is wild.
Ранее News.ru сообщил, что генеральный директор Apple Тим Кук остался крайне недоволен материалом The Wall Street Journal (WSJ), посвящённым уходу из компании главного дизайнера Джони Айва.
В нём говорится, что главный дизайнер Apple Джони Айв, решивший покинуть компанию после 27 лет работы, не был доволен сменой приоритетов в Купертино, поскольку это привело к «разрушению магии продукта».