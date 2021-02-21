Стало известно, как банки используют данные о геолокации клиентов

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Банки владеют обширными данными о своих клиентах, в том числе об их местоположении. Эта информация используется для того, чтобы оценить платёжеспособность клиента или заблокировать сомнительные действия.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Дольше всего используется примерная оценка местоположения по IP-адресу. Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения, — отметил эксперт.

По его словам, банк не может определять точную улицу или квартиру, так как доступа к базе данных провайдера у него нет.

Примерно также финансовые организации борются с мошенничеством. Например, платежи на разных континентах в течение одного дня, безусловно, рассматриваются как высокорисковые, объяснил Достов.

Как ранее писал NEWS.ru, социальная сеть Clubhouse используется иностранными спецслужбами для слежки за пользователями. Такое мнение высказали в Госдуме РФ.