Депутаты обвинили иностранные спецслужбы в слежке с помощью Clubhouse

https://static.news.ru/photo/90d80222-7448-11eb-b6d9-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Социальная сеть Clubhouse используется иностранными спецслужбами для слежки за пользователями. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Конечно, пусть у людей не будет иллюзий, мы уже живём в абсолютно прозрачном аквариуме. Любой вход человека в Сеть фиксируется: с кем, кто, о чём, — заявил Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также рассказал, что никогда лично не пользовался набирающим популярность приложением, но уверен, что спецслужбы используют его в своих целях.

Как сообщал NEWS.ru, депутат Госдумы Антон Горелкин заявил ранее, что в настоящее время в мире нет эффективных разработок для модерации голосовых чатов в масштабе всей планеты. При этом отсутствие какого-либо контроля в набирающей популярность соцсети Clubhouse делает её использование некомфортным, не говоря о том, что это нарушает законы многих стран

Соцсеть была запущена в 2020 году. Чтобы попасть в систему, нужно получить приглашение от уже зарегистрированных пользователей. При этом в Clubhouse возможно только голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Платформа доступна только на iOS.