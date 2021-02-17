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В Госдуме рассказали об особенностях борьбы с экстремизмом в Clubhouse

22:11, 17 февраля 2021 11
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В настоящее время в мире нет эффективных разработок для модерации голосовых чатов в масштабе всей планеты. При этом отсутствие какого-либо контроля в набирающей популярность соцсети Clubhouse делает её использование некомфортным, не говоря о том, что это нарушает законы многих стран, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Взрывной рост аудитории ставит вопрос о том, как в голосовых чатах бороться с экстремизмом, расизмом или простым хулиганством. Как не допустить политических манипуляций. Проблема даже не в том, что эти вещи нарушают законы большинства стран. А в том, что они делают общение некомфортным. Эффективных наработок по модерации голосовых чатов в масштабе всего мира просто нет, — цитирует «Газета.Ru» парламентария.

Он добавил, что если разработчики приложения смогут справиться с этими вызовами, то их детище «войдёт в историю». Если нет, то популярность Clubhouse, по мнению Горелкина, быстро спадёт.

Соцсеть была запущена в 2020 году. Чтобы попасть в систему, нужно получить приглашение от уже зарегистрированных пользователей. При этом в Clubhouse возможно только голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Платформа доступна только на iOS.

Как сообщал NEWS.ru, мошенники придумали новую схему обмана благодаря появившейся в России социальной сети Clubhouse. На известных российских интернет-«барахолках» стали появляться объявления о продаже приглашения в Clubhouse. То есть человек за символическую сумму предлагает пригласить другого пользователя на платформу. Стоимость одного «инвайта» варьируется от 200 рублей до 10 тысяч. И, конечно, не все эти объявления настоящие.

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