В Госдуме рассказали об особенностях борьбы с экстремизмом в Clubhouse

https://static.news.ru/photo/a69febc4-7155-11eb-8aa4-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В настоящее время в мире нет эффективных разработок для модерации голосовых чатов в масштабе всей планеты. При этом отсутствие какого-либо контроля в набирающей популярность соцсети Clubhouse делает её использование некомфортным, не говоря о том, что это нарушает законы многих стран, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Взрывной рост аудитории ставит вопрос о том, как в голосовых чатах бороться с экстремизмом, расизмом или простым хулиганством. Как не допустить политических манипуляций. Проблема даже не в том, что эти вещи нарушают законы большинства стран. А в том, что они делают общение некомфортным. Эффективных наработок по модерации голосовых чатов в масштабе всего мира просто нет, — цитирует «Газета.Ru» парламентария.

Он добавил, что если разработчики приложения смогут справиться с этими вызовами, то их детище «войдёт в историю». Если нет, то популярность Clubhouse, по мнению Горелкина, быстро спадёт.

Соцсеть была запущена в 2020 году. Чтобы попасть в систему, нужно получить приглашение от уже зарегистрированных пользователей. При этом в Clubhouse возможно только голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Платформа доступна только на iOS.

Как сообщал NEWS.ru, мошенники придумали новую схему обмана благодаря появившейся в России социальной сети Clubhouse. На известных российских интернет-«барахолках» стали появляться объявления о продаже приглашения в Clubhouse. То есть человек за символическую сумму предлагает пригласить другого пользователя на платформу. Стоимость одного «инвайта» варьируется от 200 рублей до 10 тысяч. И, конечно, не все эти объявления настоящие.