https://static.news.ru/photo/7a2a3c2e-c46e-11e9-bf4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

В работе социальной сети Instagram в среду, 21 августа, произошёл очередной сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector , который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса сбой в работе популярной соцсети наблюдался с 18:53 мск. Пользователи столкнулись с проблемами при отправке личных сообщений. Большая часть из них не могли обновить ленту новостей, у кого-то приложение и вовсе не открывалось.

Сбои в работе Instagram были зафиксированы в США, Бразилии и ряде европейских стран. В России о неполадках чаще других сообщают пользователи в Москве.

Как ранее писал News.ru, 19 августа пользователи из ряда стран сообщили о сбоях в работе сервисов Google. Почти 94% из них жаловались на проблемы с входом на сайт, у 5% возникли сложности с работой поисковой системы.