«Одноклассники» запустили сервис распознавания музыки

В «Одноклассниках» появился сервис распознавания музыки, доступный на операционной системе iOS 15, который может определить, что за трек играет рядом. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Одноклассники запустили распознавание музыки по звучанию на базе технологии ShazamKit, встроенной в недавно вышедшую операционную систему iOS 15. С её помощью приложение соцсети теперь может определить, что за песня играет в данный момент, отмечается в сообщении.

С помощью нового сервиса пользователи «Одноклассников» смогут открыть для себя новых исполнителей, просто услышав трек на улице, по радио или во время поездки на транспорте.

Новая технология использует микрофон смартфона для записи фрагмента музыки, ищет трек в музыкальной базе «Одноклассников». Для этого необходимо в меню быстрых действий активировать опцию «Распознать музыку». При успешном поиске результат будет виден в разделе «Музыка».

Ранее «Одноклассники» запустили систему работы с качеством контента в соцсети. Нейросеть будет находить кликбейт, недобросовестные ссылки, массовые призывы поставить «класс», шокирующий или вводящий в заблуждение контент и блокировать его попадание в новостную ленту.