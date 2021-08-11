Эксперт назвал никому не нужные функции смартфона

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков заявил, что в смартфонах имеются ненужные функции. По его словам, в России к ним можно отнести опции, которые поддерживаются 5G, поскольку сети пятого поколения в стране пока не запущены, сообщает агентство ПРАЙМ.

Не стало заметной функции беспроводной зарядки, потому что она по большому счёту необходима в домашних условиях или в машине: с собой гораздо удобнее иметь либо Power Bank, либо обыкновенный шнур, — отметил Кусков.

Он добавил, что считает бесполезными и функции «управление жестами», «второй экран», 3D-камера и 3D-экран.

Ранее стало известно, что в некоторых ситуациях смартфон может в буквальном смысле спасти жизнь человека. Для этого на нём рекомендуется установить несколько важных приложений. Такой совет дал партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. По его словам, подобное ПО следует устанавливать заранее.