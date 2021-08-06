IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти человеку жизнь

В некоторых ситуациях смартфон может в буквальном смысле спасти жизнь человека. Для это на нём рекомендуется установить несколько важных приложений. Такой совет дал в интервью агентству ПРАЙМ партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, подобное ПО следует устанавливать заранее, особенно если человеку предстоит дальняя поездка или насыщенное мероприятие.

Благодаря техническим возможностям современных устройств, приложения занимают незначительную часть внутренней памяти и могут функционировать одновременно, — сказал Мясоедов.

Жизненно важные приложения эксперт разделил на три категории: справочно-информационные, медицинские и для путешествий. Так, например, в местах, где нет стабильной связи, понадобятся компас и карта. При возникновении экстренных ситуаций (про пожаре или утечке ртутного градусника) под рукой окажется полезным иметь инструкцию, чтобы не растеряться и понять, что делать.

Самой важной категорией Мясоедов считает медицинские приложения. Они способны помочь с диагностикой самочувствия, позволяют следить за графиком приёма лекарств, контролировать температуру тела, следить за пульсом.

Ранее эксперт назвал некоторые функции смартфона, о которых пользователи не подозревали.