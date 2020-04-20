Apple может выпустить новые Apple AirPods и MacBook Pro в мае

https://static.news.ru/photo/f7648722-52bb-11ea-ac19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Apple готовится представить несколько новых продуктов в мае. Компания может выпустить в следующем месяце новые беспроводные наушники AirPods и ноутбук MacBook Pro.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020

Первые должны получить дизайн как у AirPods Pro, но при этом лишатся системы активного шумоподавления. Ноутбук станет обновлением 13-дюймовой модели с дисплеем с узкими рамками и клавиатурой Magic Keyboard, у которой будет усовершенствованный механизм «ножницы». Информацией поделился техноблогер Джон Проссер (Jon Prosser).

Он также рассказал о селфи-камере iPhone 12. В вырезе грядущего смартфона Apple разместит инфракрасную камеру, проектор инфракрасных точек, сенсоры приближения и освещённости, фронтальную камеру и модуль подсветки.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple выпустит осенью две модели полноразмерных беспроводных наушников. Они будут оформлены в стиле ретро.