Apple может выпустить новые Apple AirPods и MacBook Pro в мае

Первые должны получить дизайн как у AirPods Pro, но при этом лишатся системы активного шумоподавления. Ноутбук станет обновлением 13-дюймовой модели с дисплеем с узкими рамками и клавиатурой Magic Keyboard, у которой будет усовершенствованный механизм «ножницы». Информацией поделился техноблогер Джон Проссер (Jon Prosser).
Он также рассказал о селфи-камере iPhone 12. В вырезе грядущего смартфона Apple разместит инфракрасную камеру, проектор инфракрасных точек, сенсоры приближения и освещённости, фронтальную камеру и модуль подсветки.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple выпустит осенью две модели полноразмерных беспроводных наушников. Они будут оформлены в стиле ретро.