Apple планирует представить осенью полноразмерные беспроводные наушники

https://static.news.ru/photo/94a2632e-7ff8-11ea-b916-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Компания Apple готовится выпустить осенью две модели полноразмерных беспроводных наушников. Они будут оформлены в стиле ретро.

Известно, что оголовье и амбушюры будут крепиться к каркасу магнитными держателями. Таким образом, пользователь сможет при желании заменить их. Управляться наушники будут с помощью голосовых команд Siri, кроме того, предусмотрен набор кнопок и для ручного управления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разработками.

15 апреля корпорация Apple представила iPhone SE второго поколения. Презентация была только для журналистов. Смартфон выглядит так же, как iPhone 8 2017 года, но внутри у него процессор A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и 11 Pro. SE, как и ожидалось, получил 4,7-дюймовый LCD-экран, сканер отпечатков Touch ID, встроенный в кнопку «Домой», и основную камеру с одним объективом.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple косвенно подтвердила разработку другого девайса — устройства для отслеживания предметов AirTag. Его упоминание пользователи нашли в обучающем видео, которое компания поспешила удалить.