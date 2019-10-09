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Итальянская журналистка Дилетта Леотта прокомментировала непристойные призывы фанатов «Наполи» во время матча шестого тура Серии A с «Брешией».

Она сказала, что это было недоразумение, и отметила, что не ожидала, что эта история станет настолько популярной.

Болельщики «Наполи» поддерживали меня на протяжении всего матча. Но затем, после победы «Наполи», они попытались зайти дальше. Это была просто шутка. Моя реакция была частью иронии в том моменте, — приводит слова Леотты The Sun.

Во время матча болельщики, увидев проходящую мимо них сотрудницу СМИ, попросили её обнажить грудь. В ответ женщина дала понять, что не будет этого делать и показала им жест «палец вниз», а потом всё же поприветствовала фанатов, помахав им рукой, писал News.ru.