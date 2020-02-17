Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведёт товарищеский матч против немецкого «Шальке-04».
Встреча состоится 29 марта в немецком Гельзенкирхене на арене «Паркштадион». Матч станет первым на этом стадионе после реконструкции, сообщает пресс-служба «Зенита».
Стоимость билетов составляет €4, все заработанные средства пойдут на благотворительность.
Ранее NEWS.ru сообщал, что московский футбольный клуб «Спартак» проведёт товарищескую встречу против ташкентского «Пахтакора». Матч состоится 22 февраля в Москве на стадионе «Открытие Арена».
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