https://static.news.ru/photo/8b08f680-518a-11ea-98f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведёт товарищеский матч против немецкого «Шальке-04».

Встреча состоится 29 марта в немецком Гельзенкирхене на арене «Паркштадион». Матч станет первым на этом стадионе после реконструкции, сообщает пресс-служба «Зенита».

Стоимость билетов составляет €4, все заработанные средства пойдут на благотворительность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московский футбольный клуб «Спартак» проведёт товарищескую встречу против ташкентского «Пахтакора». Матч состоится 22 февраля в Москве на стадионе «Открытие Арена».