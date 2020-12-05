«Зенит» разгромил «Урал», забив пять мячей в матче РПЛ

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«Зенит» разбил «Урал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:1.

Петербургский клуб забил четыре мяча ещё в первом тайме. Сначала дубль оформил Сердар Азмун, далее по мячу забили Артём Дзюба, реализовавший пенальти, и Дуглас Сантос. Во второй половине матча иранец забил свой третий гол.

Что же касается «Урала», команда смогла ответить голом престижа в исполнении Артёма Шаболина.

«Зенит» набрал 35 очков. Клуб находится на первом месте в турнирной таблице. «Урал» расположился на 11-й позиции (19).

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Тамбов» может сняться с Российской премьер-лиги уже этой зимой. Об этом сообщили источники, близкие к клубу.

Главной причиной такого решения может стать тот факт, что руководство Тамбовской области не исполняет свои обязанности перед футбольным клубом.