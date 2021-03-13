«Зенит» разгромил «Ахмат» и упрочил лидерство в РПЛ

https://static.news.ru/photo/24ca066e-8421-11eb-9600-96000091f725_660.jpg Фото: zenit/vk.com

Петербургский «Зенит» на домашней «Газпром Арене» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 4:0 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

Все голы встречи были забиты во втором тайме. На 59-й минуте счёт дальним ударом открыл защитник Вячеслав Караваев. Спустя шесть минут Сердар Азмун реализовал пенальти. Артём Дзюба на 74-й минуте сделал счёт крупным, замкнув передачу Магомеда Оздоева. Последний гол на 80-й минуте забил Андрей Мостовой.

Клуб из Санкт-Петербурга после этой победы укрепился на первой строчке турнирной таблицы. У «Зенита» 45 очков, у идущего вторым московского ЦСКА на пять очков меньше.

Ранее ЦСКА уступил в гостях тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2, передавал NEWS.ru. Оба мяча в ворота вернувшегося в строй после болезни Игоря Акинфеева провели воспитанники «Спартака». На 42-й минуте экс-игрок «красно-белых» Владислав Пантелеев уверенно реализовал пенальти. А всего три минуты спустя Александр Ломовицкий, арендованный туляками у «Спартака», после передачи того же Пантелеева нанёс удар с линии штрафной, с которым Акинфеев не справился.