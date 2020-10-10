За три последних дня у троих судей РПЛ выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/bc0ef760-0bcb-11eb-b13a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футбольный арбитр Владимир Москалёв сообщил, что его анализы на коронавирус дали положительный результат.

Рефери рассказал «Спорт-Экспрессу», что немедленно доложил о результатах теста в Российский футбольный союз и перешёл в режим самоизоляции. По его словам, диагноз стал неожиданностью, так как у него не было «температуры и других симптомов». Арбитр добавил, что у его помощника Алексея Ширяева также выявили COVID-19. Другой ассистент, Дмитрий Жвакин, ещё ждет результатов своих анализов.

9 октября стало известно о заражении судьи Сергея Карасёва. 17 октября возобновится проведение розыгрыша Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) после связанной с матчами национальных сборных паузы.

34-летний Москалёв в текущем сезоне РПЛ провёл пять игр в качестве главного арбитра, четыре — судьи VAR и одну — в качестве запасного рефери. Ширяев шесть раз занимал место помощника главного судьи.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин допустил, что болельщикам могут закрыть доступ на матчи чемпионата России из-за коронавируса, передавал NEWS.ru.