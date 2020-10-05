Трибуны на матчах РПЛ могут закрыть из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/16fa3dbc-0724-11eb-92cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трибуны на футбольных матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) могут быть закрыты из-за ограничений по коронавирусу, считает президент РПЛ Сергей Прядкин.

По его словам, приоритетной задачей РПЛ является проведение матчей со зрителями. Пока в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий.

К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим, — подчеркнул Прядкин, слова которого приводит РИА Новости.

Глава РПЛ также призвал всех субъектов лиги соблюдать ограничительные меры и вести разъяснительную работу с болельщиками.

Ранее NEWS.ru писал, что «Динамо» на своём поле оказалось сильнее «Краснодара». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Первый гол на 37-й минуте игры забил Вячеслав Грулёв. Второй мяч в ворота Матвея Сафонова отправил Данила Лесовой.