https://static.news.ru/photo/cf9fd4d6-49b9-11ea-9425-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб ЦСКА проведёт товарищескую встречу с петербургским «Зенитом» во время тренировочного сбора в Испании 9 февраля.

Матч пройдёт в городке Ла Нусия на стадионе Ciudad deportiva Camilo Cano, руководство арены сделало вход на игру платным. Билеты будут стоить от €10 до €15, сообщает «Чемпионат».

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что не видит причин для того, чтобы отправлять нападающего команды Александра Кокорина в аренду, ранее писал NEWS.ru.