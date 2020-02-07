Московский футбольный клуб ЦСКА проведёт товарищескую встречу с петербургским «Зенитом» во время тренировочного сбора в Испании 9 февраля.
Матч пройдёт в городке Ла Нусия на стадионе Ciudad deportiva Camilo Cano, руководство арены сделало вход на игру платным. Билеты будут стоить от €10 до €15,
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что не видит причин для того, чтобы отправлять нападающего команды Александра Кокорина в аренду, ранее писал NEWS.ru.
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