https://static.news.ru/photo/62abf1fc-451d-11ea-a5f0-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин (в центре) Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что не видит причин для того, чтобы отправлять нападающего команды Александра Кокорина в аренду.

Я главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист отказался переходить в «Сочи» до конца сезона на правах аренды. Впоследствии форвард не отправился на вторые сборы в Испанию с основной командой и был переведён в «Зенит-2».

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин присоединится к южной команде во время сборов в Турции, ранее писал NEWS.ru.