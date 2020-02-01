Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что не видит причин для того, чтобы отправлять нападающего команды Александра Кокорина в аренду.
Я главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Ранее сообщалось, что 28-летний футболист отказался переходить в «Сочи» до конца сезона на правах аренды. Впоследствии форвард не отправился на вторые сборы в Испанию с основной командой и был переведён в «Зенит-2».
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин присоединится к южной команде во время сборов в Турции, ранее писал NEWS.ru.
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