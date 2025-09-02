В «Зените» раскрыли, как нужно решать вопрос лимита легионеров в РПЛ Зырянов: обсуждение лимита легионеров в РПЛ должно опираться на вектор Минспорта

Обсуждение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) должно отталкиваться от вектора, заданного Министерством спорта РФ, заявил в беседе с РИА Новости председатель правления футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов. Он отметил важность открытого диалога с привлечением всех заинтересованных сторон футбольной индустрии.

Про лимит сказано много, но главное, есть позиция Министерства спорта — общий вектор определен. Хорошо, что есть время для открытой работы и диалога, в рамках обсуждения и разработки финального проекта будут приглашены все заинтересованные субъекты футбола и ключевые институты индустрии. У всех одна цель — развитие и популяризация футбола в стране, — сказал Зырянов.

Ранее СМИ выяснили, что за 10 лет действия лимита на легионеров в Российской премьер-лиге он не привел к росту игрового времени российских футболистов. К такому выводу пришли журналисты, изучив статистику матчей чемпионата страны с 2015 по 2025 год. Авторы исследования сравнили разные форматы лимита: например, в сезоне-2015/16 на поле одновременно должны были находиться не менее пяти россиян, а в сезоне-2022/23 — только три. Несмотря на сокращение нормы, объем времени, проведенного российскими игроками на поле, остался практически на прежнем уровне.