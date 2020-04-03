В Испании заявили, что Дзюба никогда не станет игроком «Реала»

https://static.news.ru/photo/6562d234-75a7-11ea-9093-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба никогда не станет игроком мадридского «Реала». Такое мнение выразил испанский журналист Хуан Кастро в разговоре со своим российским коллегой.

По словам сотрудника европейского СМИ, Дзюба также не сможет перейти в другой топ-клуб Испании. Кастро отметил, что не понимает, почему нападающим из России должен заинтересоваться «Реал», ведь игрок не является одним из топ-10 форвардов мира.

Он хочет играть в «Реале»? Разве Дзюба входит в десятку лучших форвардов планеты? Этого никогда не случится, это невозможно. Равно как и в любом другом топ-клубе Испании. В остальных испанских командах — возможно, — цитирует журналиста «Чемпионат».

Как ранее писал NEWS.ru, блогер Василий Уткин вспомнил о начале карьеры Дзюбы. По словам комментатора, футболист украл деньги у товарища в раздевалке, а потом увёл жену у лучшего друга. Уткин недоумевает, почему капитан сборной остаётся кумиром для миллионов.