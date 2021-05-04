В Испании расследуют командный обед «Барселоны» в доме Месси

https://static.news.ru/photo/237c71d8-ad4e-11eb-a213-96000091f725_660.jpg Лионель Месси Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанская Ла Лига открыла расследование в отношении футболистов «Барселоны», которые в полном составе собрались в доме Лионеля Месси на командный обед. Поводом для проверки называется возможное нарушение коронавирусного протокола, сообщает AP News.

Футболисты команды собрались в доме капитана «Барселоны», чтобы отпраздновать победу в чемпионате Примеры — в последнем туре каталонцы выиграли у «Валенсии» со счётом 3:2. Также обед должен был сплотить коллектив перед важным матчем за чемпионство с «Атлетико», намеченный на 8 мая.

За четыре тура до финиша мадридский «Атлетико» возглавляет таблицу чемпионата Испании с 76 очками. «Барселона», как и мадридский «Реал», отстаёт от лидера на два очка.

Источник издания отмечает, что если расследование выявит нарушения протокола, то санкции к игрокам будут применены незначительные.

Ранее стало известно, что 33-летний аргентинский нападающий Лионель Месси выдвинул условие для заключения пожизненного контракта с клубом. Спортсмен хочет, чтобы руководители «сине-гранатовых» представили проект того, как «Барселона» планирует победить в Лиге чемпионов. Месси намерен вести переговоры и встретиться с новым президентом клуба Жоаном Лапортой. О своём решении футболист сообщит до конца сезона.