В Испании расследуют командный обед «Барселоны» в доме Месси

Испанская Ла Лига открыла расследование в отношении футболистов «Барселоны», которые в полном составе собрались в доме Лионеля Месси на командный обед. Поводом для проверки называется возможное нарушение коронавирусного протокола, сообщает AP News.
Футболисты команды
За четыре тура до финиша мадридский «Атлетико» возглавляет таблицу чемпионата Испании с 76 очками. «Барселона», как и мадридский «Реал», отстаёт от лидера на два очка.
Источник издания отмечает, что если расследование выявит нарушения протокола, то санкции к игрокам будут применены незначительные.
Ранее стало известно, что 33-летний аргентинский нападающий Лионель Месси выдвинул условие для заключения пожизненного контракта с клубом. Спортсмен хочет, чтобы руководители «сине-гранатовых» представили проект того, как «Барселона» планирует победить в Лиге чемпионов. Месси намерен вести переговоры и встретиться с новым президентом клуба Жоаном Лапортой. О своём решении футболист сообщит до конца сезона.