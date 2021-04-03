Месси назвал условие заключения пожизненного контракта с «Барселоной»

https://static.news.ru/photo/2f0ed254-955a-11eb-96fe-96000091f725_660.jpg Лионель Месси Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

33-летний аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси выдвинул условие для заключения пожизненного контракта с клубом.

Спортсмен хочет, чтобы руководители «сине-гранатовых» представили проект того, как «Барселона» планирует победить в Лиге чемпионов. Месси намерен вести переговоры и встретиться с новым президентом клуба Жоаном Лапортой. О своём решении футболист сообщит до конца сезона, сообщает AS.

18 марта Лапорта заявил, что намерен предложить Месси контракт, который предусматривает сотрудничество с аргентинцем после завершения его карьеры футболиста.

Месси выступает за «Барселону» с 2000 года, сначала он играл за молодёжную команду, а в октябре 2004 года дебютировал за основной состав клуба. Летом 2020 года футболист заявил о намерении покинуть каталонский клуб, но руководство уговорило звёздного нападающего остаться. Срок нынешнего контракта Месси заканчивается летом 2021 года.

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