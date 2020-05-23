В Англии подсчитали число смертей от коронавируса после футбольного матча 

https://static.news.ru/photo/dab26d3a-9ddc-11ea-8e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darren Staples via www.imago-ima/Global Look Press

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ливерпулем» привёл как минимум к 41 смерти от коронавируса в Великобритании. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения королевства.

Число спровоцированных летальных исходов было получено при моделировании последствий прилёта испанских болельщиков в Ливерпуль и сравнении числа смертельных случаев в местных больницах из других регионов Англии, передаёт The Sunday Times.

Ранее NEWS.ru писал, что вратарь Ян Облак и полузащитник Маркос Льоренте принесли победу «Атлетико» над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2). Матч состоялся 11 марта.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.

В России на 24 мая — 344 481 инфицированный (+8599 за последние сутки), 113 299 выздоровели (+5363 за последние сутки), умер 3541 человек (+153 за последние сутки). В Москве — 163 913 (+2516 за последние сутки) заразившихся, 49 840 выздоровели (+2427 за последние сутки), 1993 умерли (+59 за последние сутки).